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HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu: "Termik santrallere filtre uygulamasının ertelenmesi...

6 saat önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, termik santrallere filtre uygulamasının ertelenmesini "cinayet" olarak nitelendirdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, termik santrallere filtre uygulamasının ertelenmesini "cinayet" olarak nitelendirdi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Genel Kurulunda, bir holdingin korunmasına dair yasa çıkarıldığını öne sürdü.

Eski adıyla Kombassan yeni adıyla Bera Holding'in, iflas ettiğini ve ortaklarının mağdur olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Bu holdingin korunmasına dair bir yasa çıkarıldı. Ortakları tarafından holdinge açılmış davalar var. O davaların düşürülmesi gerektiğine Meclis karar veriyor. Meclis, yargı kararlarına müdahale ediyor. Hukuk cinayetlerine AK Parti iktidarı maalesef imza atıyor. Termik santrallere filtre uygulamasının 2,5 yıl ertelenmesi de AKP- MHP oylarıyla onaylandı. Bu da bir cinayettir." diye konuştu.

Çin'in, Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskının devam ettiğini ve bu konuda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu uyardıklarını ifade eden Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Tüm dünya, Çin'deki Uygur Türklerine yapılan zulmü çok yakından takip ediyor. Her gün bir ülkede açıklama yapılıyor. Milyonlarca Uygur Türkü'nün toplama kamplarında son derece zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili yapılan açıklamalar konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kör, sağır dilsiz ve kesinlikle harekete geçmek istemiyor. Bunlar kabul edilecek hadiseler değil. Biz, bunun altında Çin ile bir ticaret anlaşmasının olduğunu düşünüyoruz. 50 milyar dolarlık bir ticaret anlaşmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Çin'deki Müslüman Uygur Türklerine yapılan bu zulümlere sessiz kalıyor. Bunu şiddetle kınıyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Kocaeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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