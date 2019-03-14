Son Dakika Haberleri: Hdp Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

Hdp Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

58 dakika önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin, "Türkiye insan hakları konusunda tüm kazanımlarını kaybetmekte ve her gününü zararla kapatmaktadır.

Hdp Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması, System.String[]
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin, "Türkiye insan hakları konusunda tüm kazanımlarını kaybetmekte ve her gününü zararla kapatmaktadır. Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı için bu kararlar alındı." görüşünü savundu.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen tavsiye kararı niteliğindeki "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın 370 evet 109 hayır ve 143 çekimser oyla alındığını anımsatan Gergerlioğlu, "Bu gerçekten önemli bir karar. Türkiye'nin insan hakları karnesi her geçen gün zayıflıyor. Türkiye, insan haklarında dünya ülkeleri içerisinde son sıralarda yer alıyor. AP kararı bu durumu net bir şekilde gösterdi." dedi.

AP'nin aldığı kararı "üzücü" olarak nitelendiren Gergerlioğlu, "Demokrasi ve hukuk değerlerinin olduğu AB'nin, Türkiye'ye önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin dünya ile buluşması lazım. Türkiye artık iç siyasi gelişmeleri nedeniyle dışlanan, kabul edilmeyen bir ülke durumuna düşmüştür. Bu durum yöneticilerin sebep olduğu üzücü ve utanç verici bir haldir. Türkiye insan hakları konusunda tüm kazanımlarını kaybetmekte ve her gününü zararla kapatmaktadır. Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı için bu kararlar alındı. Bu ihlalleri uzun süredir söylüyoruz. Hükümet görmezden geliyor ama deve kuşu gibi kafasını kuma gömerek gerçekleri saklayamazlar." diye konuştu.

Gergerlioğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Alınan karar AP'deki aşırı sağcıların kararıdır" sözlerini de eleştirerek, "Bu gerçekleri sümen altı etmektir, bunun başka bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

HDP'li Gergerlioğlu, son bir ay içerisinde 35 kişinin kaçırıldığını, cezaevlerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığını, yer sıkıntısı nedeniyle tutukluların vardiya usulü uyumak zorunda kaldığını öne sürdü. Gergerlioğlu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun bu sorunları yerinde görmek amacıyla cezaevlerine gitmeyerek görevini ihmal ettiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri

Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]