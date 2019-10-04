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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

43 dakika önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Güya her tarafı yamalı bohça haline gelmiş yargıya bir reform getireceklermiş.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması, System.String[]

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Güya her tarafı yamalı bohça haline gelmiş yargıya bir reform getireceklermiş. Siz ne reformundan bahsediyorsunuz? Anayasaya, hukuka, yasaların gerçek ruhuna dönün." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KHK ile ihraç edilenlerin Ankara'da 5-6 Ekim tarihlerinde yapacağı, "KHK'liler Büyük Buluşmasının" Ankara Valiliği tarafından yasaklandığını belirterek, bunun "hukuksuz" olduğunu öne sürdü.

Meclisin sorunların çözümünün adresi olduğunu dile getiren Gergerlioğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde 25 güne yakındır annelerin beklediğini ve o annelerin de sorunlarının çözülmesini istediklerini vurguladı. Gergerlioğlu, "Sorunları çözülsün, ülkeye barış gelsin. Kimse ailesinden uzaklaşmak durumunda kalmasın. Tüm annelerin acılarını anlıyoruz. Biz kesinlikle hiçbir annenin acısını ayrıştırmayız. Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturan anne de bizim annemizdir, Ankara'da AK Parti önünde veya Sakarya Caddesi'nde açıklama yapmak isteyen anneler de bizim annemizdir." diye konuştu.

Yargı reformu paketinin Mecliste önümüzdeki hafta görüşüleceğini anımsatan Gergerlioğlu, "Güya her tarafı yamalı bohça haline gelmiş yargıya bir reform getireceklermiş. Siz ne reformundan bahsediyorsunuz? Anayasaya, hukuka, yasaların gerçek ruhuna dönün." dedi.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1 oranının düşürülmesi tartışmalarının anımsatılması üzerine Gergerlioğlu, "Erdoğan, 'ne yapayım edeyim de iktidarda kalayım' derdindedir. Yüzde 50'yi bulamayacağını anlayınca 40 ile işi götürmeye çalışıyor. Sanırım böyle formüller üzerinde çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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