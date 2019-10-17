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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

37 dakika önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ülkede ifade özgürlüğü halen yok. Paketin adı yargı reformu ama sadece yargısal birtakım düzenlemeler içerdiğini söyleyebiliriz." dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması, System.String[]

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ülkede ifade özgürlüğü halen yok. Paketin adı yargı reformu ama sadece yargısal birtakım düzenlemeler içerdiğini söyleyebiliriz." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve bir grup milletvekili ile dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gittiklerini ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Nusaybin'de ağlayan anneleri, babaları, evlatları, genç kadınları, perişan aileleri gördük." ifadesini kullandı.

Yargı reformunun birinci paketinin dün akşam TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Gergerlioğlu, "Teklif, Türkiye'de yargının ana problemlerine, KHK'lilerin büyük sorunlarına, yüz binlerce kişinin mağduriyetine temas etmeyen maddelerle geçti. Ülkede ifade özgürlüğü halen yok. Paketin adı yargı reformu ama sadece yargısal birtakım düzenlemeler içerdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un "hukuki değil siyasi nedenlerle yargılandığını" ileri süren Gergerlioğlu, Kuytul'un tutukluluğuyla ilgili durumu eleştirenlerin de yargılandığını söyledi.

Bazı cezaevlerinde yaşanan sorunlara da değinen Gergerlioğlu, "Hamile kadınların tutuklulukları devam ediyor. Hamilelerin tutukluluğu yasalara aykırıdır. Siz bu insanları cezaevinde tutuyorsunuz." dedi.

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektuba ilişkin görüşünü sorması üzerine Gergerlioğlu, mektubun üzücü olduğunu belirtti.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Kocaeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:35 Kaynak: AA
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