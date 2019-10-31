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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

6 saat önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Türkiye'de şu anda çok yoğun insan hakları ihlalleri yaşanıyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması, System.String[]

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, " Türkiye'de şu anda çok yoğun insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Cezaevlerinde ise tam bir felaket hali yaşanıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, hak ihlallerine ilişkin 3 bin 500'e yakın başvuru olduğunu ancak komisyonun tespit ettiği tek bir ihlalin bile bulunmadığını söyledi.

İnsan hakları konusunun öncelikleri olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Türkiye'de şu anda çok yoğun insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Cezaevlerinde ise tam bir felaket hali yaşanıyor. Kulaklarınıza inanamıyorsunuz. Bu komisyonun başkanlığı adeta devlet kurumlarını temize çıkarma başkanı. Apaçık ihlaller hakkında sorular soruyoruz, araştırın diyoruz, bize sadece ihlali yapan kurumların cevaplarını gönderiyor. Kendisi herhangi bir araştırma yapma ihtiyacı hissetmiyor." diye konuştu.

Cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen ihlaller ile bazı cezaevlerinde çocuklarıyla birlikte kalan annelerin yaşadıklarını anlatan Gergerlioğlu, ayrım yapmadan kendilerine gelen her türlü ihlal başvurusunu gündeme getirdiklerini ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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