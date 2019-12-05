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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

6 saat önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Selahattin Demirtaş'ın hastalığı nüksedebilir.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması, System.String[]

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, " Selahattin Demirtaş'ın hastalığı nüksedebilir. Son derece sıkıntılı bir hal yaşamış. Böyle bir hadisenin tekrar etmesi son derece tehlikeli olur." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesinde partililerine yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirterek, operasyonun birçok hukuksuzluğu barındırdığını öne sürdü.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde önemli bir rahatsızlık geçirdiğini ve hastaneye sevkinin geciktiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Demirtaş bu muamelelere uğruyorsa normal vatandaşlara neler yapılmaz. Biz zaten cezaevlerinde hasta sevklerinde yaşanan sorunları yoğun bir şekilde anlatıyoruz." diye konuştu.

Demirtaş'ın hastaneye sevk edilmesinin ardından yapılan tetkikler sonrasında durumunun "normal" olduğunun söylendiğini aktaran Gergerlioğlu, daha ayrıntılı tetkikler yapılması gerektiğini söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu, Demirtaş'ın bulunduğu cezaevinde incelemelerde bulunmaya çağırdıklarını belirten Gergerlioğlu, "Demirtaş'ın hastalığı nüksedebilir. Son derece sıkıntılı bir hal yaşamış. Böyle bir hadisenin tekrar etmesi son derece tehlikeli olur." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin, güvenlik soruşturmasıyla ilgili düzenlemeyi iptal ettiğini ve bunun çok önemli bir karar olduğunu dile getiren Gergerlioğlu, "OHAL döneminde güvenlik soruşturmalarıyla onbinlerce insan mağdur edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları da anlattı.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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