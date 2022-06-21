HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı - Son Dakika
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HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı

21.06.2022 21:13
HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı

İZMİT'te HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde 'terör örgütü propagandası' yapmaktan gözaltına alınan divan başkanı Selahattin Yılmaz tutuklandı.

İZMİT'te HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde 'terör örgütü propagandası' yapmaktan gözaltına alınan divan başkanı Selahattin Yılmaz tutuklandı.

İzmit'te önceki gün gerçekleştirilen HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresine katılan ve sözde 'Kürdistan şehitleri' için salonda bulunan kişileri saygı duruşuna davet eden divan başkanı Selahattin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Yılmaz, burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Selahattin Yılmaz 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Yılmaz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı - Son Dakika

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