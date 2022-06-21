İzmit'te önceki gün gerçekleştirilen HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresine katılan ve sözde 'Kürdistan şehitleri' için salonda bulunan kişileri saygı duruşuna davet eden divan başkanı Selahattin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 'ne getirilen Yılmaz, burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Selahattin Yılmaz 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı - Son Dakika

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