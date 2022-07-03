HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı

03.07.2022 17:50

Ankara'da düzenlenen HDP 5'inci Olağan Kongresi'nde terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalışan gruptaki 4 şüpheli, emniyet güçlerinden kaçamadı. Şüpheliler, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi, sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.

MÜDAHALE EDİLİNCE KAÇTILAR

Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

HDP kongresinde skandal girişimde bulunan 4 kişi gözaltına alındı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

HDP kongresinde skandal girişimde bulunan 4 kişi gözaltına alındı
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HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu (2) HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu (2) HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Pervin Buldan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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