Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi, sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.
Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.
Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika