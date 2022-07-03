Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Pervin Buldan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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