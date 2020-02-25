HDP kongresine soruşturma - Son Dakika
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HDP kongresine soruşturma

6 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi'nde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi'nde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:33 Kaynak: DHA
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