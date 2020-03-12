HDP, koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti - Son Dakika
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HDP, koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti

6 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP), koronavirüs tedbirleri nedeniyle kitlesel Nevruz kutlamalarını iptal ettiğini bildirdi.

HDP, koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi (HDP), koronavirüs tedbirleri nedeniyle kitlesel Nevruz kutlamalarını iptal ettiğini bildirdi.

HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK), olağanüstü gündemle bir araya geldi.

Toplantıda, dünya geneline yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görüldüğü belirtilerek, yurt dışından gelenlerin virüsü yayma riski nedeniyle kitlesel Nevruz etkinliklerinin iptal edilmesi kararı alındı.

Açıklamada, "Nevruz kutlamalarına uluslararası bir katılım olacağını ve bunun risk oluşturacağını göz önünde bulundurarak, halkımızın ve uluslararası toplumun sağlığı açısından tedbir amaçlı 2020 Nevruz Bayramı kitlesel etkinliklerini iptal ettiğimizi duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Halkların Demokratik Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:16 Kaynak: AA
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