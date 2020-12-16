HDP, Kovid-19 ile mücadelede "28 günlük tam kapanma"yı önerdi - Son Dakika

HDP, Kovid-19 ile mücadelede "28 günlük tam kapanma"yı önerdi

16.12.2020 14:33
HDP, Kovid-19 ile mücadelede

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "HDP olarak tüm ölümleri durdurmak için, tüm vatandaşlarımızı ekonomik güvenceye alarak, zorunlu sektörler dışında tüm ekonomik faaliyetleri durdurarak, 28 günlük tam kapanmayı öneriyoruz.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "HDP olarak tüm ölümleri durdurmak için, tüm vatandaşlarımızı ekonomik güvenceye alarak, zorunlu sektörler dışında tüm ekonomik faaliyetleri durdurarak, 28 günlük tam kapanmayı öneriyoruz." dedi.

Paylan, partisinin bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un can almaya devam ettiğini, dün 235 kişinin daha bu salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

"Memlekette bir uçak düşse ve 150 kişi hayatını kaybetse o gün ulusal yas ilan edilir. Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle her gün 4 uçak düşüyor, iki Soma faciası yaşanıyor." diyen Paylan, bu durumun ülkede normalleştirildiğini ve bunu kabul etmediklerini belirtti.

Kısmi kapanmaların yeterli etkiyi göstermediğini, Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen ölümlerin de şu ana kadar kontrol altına alınamadığını savunan Paylan, HDP Kriz Masası, HDP Ekonomi ve Sağlık komisyonları "güvenceli tam kapanma" önerdiklerini dile getirdi.

Paylan, "HDP olarak tüm ölümleri durdurmak için, tüm vatandaşlarımızı ekonomik güvenceye alarak, zorunlu sektörler dışında tüm ekonomik faaliyetleri durdurarak, 28 günlük tam kapanmayı öneriyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine TBMM Genel Kurulu'ndaki CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan "kuru ekmek" diyaloğuna da değinen Paylan, "Kuru ekmek tartışması AK Parti'li milletvekillerinden gelmesi çok doğal. Çünkü onlar halktan kopmuş durumdalar. Halk şu anda kuru ekmeğe muhtaç durumda. Esnafa 1000 lira destek verdiler, günde 33 lira eder. Bir öğünde 11 liraya, kuru ekmeğe esnafı mahkum ettiler. 'Kuru ekmek yiyor. Demek ki aç değil.' diyebiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Garo Paylan, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP, Kovid-19 ile mücadelede '28 günlük tam kapanma'yı önerdi - Son Dakika


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