HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına siyasiler ne dedi?

İçişleri Bakanlığı
'nın pazartesi sabahı HDP'li Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
, Van
Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan
ve Mardin
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
'ün görevlerinden almasına siyaset dünyasından gelen tepkileri derledik.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
: Demokrasimiz için doğru olmamıştır
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li 3 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına Twitter
'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi: Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.