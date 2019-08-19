Son Dakika Haberleri: HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına siyasiler ne dedi?
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HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına siyasiler ne dedi?

1 saat önce

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarının görevden alınmalarına siyaset dünyasından tepkiler

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına siyasiler ne dedi?, System.String[]
İçişleri Bakanlığı'nın pazartesi sabahı HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevlerinden almasına siyaset dünyasından gelen tepkileri derledik.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Demokrasimiz için doğru olmamıştır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li 3 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi: Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mardin, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:29 
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