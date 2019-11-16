Son Dakika Haberleri: HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)
Son Dakika Güncel HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2) - Son Dakika

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)

6 saat önce

DERİK KAYMAKAMI KAFKAS, GÖREVİNE BAŞLADIMardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgu¨tu¨ne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas,...

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2), System.String[]

DERİK KAYMAKAMI KAFKAS, GÖREVİNE BAŞLADI

Mardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgu¨tu¨ne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı. 2016 yılında da Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini anlatan Kaymakam Kafkas, hiçbir ayrım gözetmeksizin, bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı
Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:27:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]