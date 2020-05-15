HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2) - Son Dakika

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)
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GÖZALTINA ALINDILARİçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:57 Kaynak: DHA
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