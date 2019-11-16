Son Dakika Haberleri: HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
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HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı

6 saat önce

Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alın Mardin'in HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü görevinden alındı.

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı, System.String[]

Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alın Mardin'in HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü görevinden alındı. 3 başkanın yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:51 Kaynak: DHA
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