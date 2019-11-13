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HDP'li 3 ilçe ve bir beldenin başına kayyum atandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları "terör" suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atandı.

HDP'li 3 ilçe ve bir beldenin başına kayyum atandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları "terör" suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atandı.


Diyarbakır'da haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li merkez Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevlerinden alındı. Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Diken'in yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Çevik'in yerineyse Hazro Kaymakamı Ali Öner "belediye başkan vekili" olarak görevlendirdi.

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Yenişehir, Hazro, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:46 
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