HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı - Son Dakika

HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
6 saat önce
BATMAN Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan terör operasyonunda gözaltına alındı.
BATMAN Belediye Başkanı Mehmet Demir
ile Diyarbakır
'ın Eğil
Belediye Başkanı Mustafa Akkul
, Ergani
Belediye Başkanı Ahmet Kaya
, Silvan
Belediye Başkanı Naşide Toprak
ve Lice
Belediye Başkanı Tarık Mercan
terör operasyonunda gözaltına alındı. Polis
, gözaltına alınan HDP'li başkanların görev yaptığı belediye binalarında arama yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li 6 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis, haklarında yakalama kararı verilen Batman ile Diyarbakır'ın Eğil, Ergani, Lice ve Silvan belediyeleri ile HDP'li başkanların evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Belediye binalarının çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, HDP'li başkanların makam odalarında arama yaptı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve bulunamayan ismi açıklanmayan 1 başkanın yakalanması için de çalışma başlattı.
- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:11 Kaynak: DHA
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