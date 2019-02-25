Son Dakika Haberleri: Hdp'li Adaya Terör Propagandasından Hapis Cezası

Hdp'li Adaya Terör Propagandasından Hapis Cezası

49 dakika önce

HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hdp'li Adaya Terör Propagandasından Hapis Cezası, System.String[]
HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan Özdemir'e katıldığı 3 ayrı etkinlikte "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İlçe Seçim Kurulu tarafından Özdemir'in 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylığı için yaptığı başvuru, adli sicil kaydında bulunan biri 5 ay, diğeri 11 ay 20 gün olan ertelenen hapis cezaları gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. Özdemir'in bu karara karşı İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz da reddedildi.

Özdemir'in Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edeceği öğrenildi.

Özdemir, hakkında açılan başka davalardan da yargılanıyor.

15 Ağustos 2015'te Bağlar Mahallesi 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin basın açıklamasına katılan Özdemir ve 53 sanığın Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sürüyor.

Sabri Özdemir ve 53 sanık hakkında sözde "öz yönetim" ilan ettikleri gerekçesiyle "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Sabri Özdemir, Batman, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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