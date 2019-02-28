Son Dakika Haberleri: Hdp'li Alaeddin Erdoğan İçin Yapılan İtiraza Ret

Hdp'li Alaeddin Erdoğan İçin Yapılan İtiraza Ret

1 saat önce

Mersin İl Seçim Kurulunun, HDP'nin Akdeniz İlçesi Belediye Başkan adayı Alaeddin Erdoğan'ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddettiği bildirildi.

Hdp'li Alaeddin Erdoğan İçin Yapılan İtiraza Ret, System.String[]
Mersin İl Seçim Kurulunun, HDP'nin Akdeniz İlçesi Belediye Başkan adayı Alaeddin Erdoğan'ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddettiği bildirildi.

İl Seçim Kurulu, daha önce "terör örgütü propagandası yapma" suçundan mahkumiyeti bulanan Erdoğan'ın Akdeniz İlçe Seçim Kurulunca aday olamayacağına yönelik verdiği karara yapılan itirazı dün sonuçlandırdı.

Seçim Kurulu, 2016' yılında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan Erdoğan'ın, aldığı 10 ay hapis cezasının 6 bin lira adli para cezasına çevrilmesine rağmen mahkumiyetin, "terör propagandası suçundan" verilmesi nedeniyle itirazları oy birliğiyle reddetti.

Karar gereği Alaeddin Erdoğan belediye başkanı adayı olamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:57 Kaynak: AA

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