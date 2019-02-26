Hdp'li Aleddin Erdoğan'ın Adaylığı Reddedildi

MERSİN (İHA) – Mersin Akdeniz İlçe Seçim Kurulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Akdeniz Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığını reddetti.

MERSİN (İHA) – Mersin Akdeniz İlçe Seçim Kurulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Akdeniz Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığını reddetti. İlçe Seçim Kurulu, ret kararında, Erdoğan'a 2017 yılında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği cezayı gerekçe gösterirken, Erdoğan, Akdeniz İlçe Seçim Kuruluna itiraz sürecini başlattıklarını ifade etti.



Mersin'de geçmiş yıllarda uzun süre Eğitim-Sen başkanlığı yapan Aleddin Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinden HDP Belediye Başkan adayı oldu. Akdeniz İlçe Seçim Kurulu'na adaylık başvurusu yapan Erdoğan'ın adaylığı, seçim kurulu tarafından reddedildi. İlçe Seçim Kurulunun ret kararında, Erdoğan'ın 2017 yılında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü propagandası yapmak suçundan 6 bin TL adli para cezasına çarptırılması ve TCK'nın 53'üncü maddesinde de yer 'haktan mahrum kalmayı' gösterdiği öğrenildi. İlçe Seçim Kurulunun, Erdoğan'dan, mahkemeden memnu haklarının iadesine yönelik bir yazı istediği de edinilen bilgiler arasında.



Erdoğan, bu talep üzerine Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçeyle başvurarak, söz konusu yazıyı istedi. Mahkemeden verilen karar yazısında, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Mart 2017 tarihli, 2016/185 esas ve 2017/66 karar sayılı ilamıyla Erdoğan hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 6 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1 maddesinin takibine yer olmadığına karar verildiği, kararın 17 Ocak 2018 tarihinde kesinleştiği bildirildi. Para cezasını Haziran 2018'de ödediğinin anlaşıldığı ifade edilen karar yazısında, "Talepte bulunan Aleddin Erdoğan, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesine ait kararına yönelik memnu haklarının iadesi yönünde talepte bulunmuş ise de Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin kararında TCK'nın 53'üncü maddesinde belirtilen 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması' yönünde bir kararın mevcut olmadığı, bu nedenle de yasaklanmış haklarının mevcut olmadığı anlaşılmakla talep hakkında mahkememizce karar verilmesine yer olmadığına karar verildi" denildi.



"İtiraz sürecini başlattık"



Adaylığının reddedilmesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Erdoğan, "Avukat arkadaşlar bugün Akdeniz İlçe Seçim Kuruluna itiraz edecek. Onun sonucunu bekleyeceğiz. Büyük olasılıkla o da yarın çıkacak. Şu anda Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hukuki süreci devam ediyor. Gerekçe olarak, yasak olmayan memnu hakların iadesi isteniyor" dedi.



İlçe Seçim Kurulunun, mahkemeden memnu haklarının iadesine dair bir yazı istediğini belirten Erdoğan, "Ama bizim de öyle bir yasağımız yok. Umuyorum düzelecek. Şimdilik sonucu bekleyeceğiz. İl Seçim Kurulu, dosyaları inceleyecek ve iki gün içinde bir karara bağlayacak" diye konuştu. - MERSİN

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