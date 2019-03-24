Hdp'li Alper Öztürk, Eskişehir'de Gözaltına Alındı
54 dakika önce
ESKİŞEHİR'de nevruz kutlamalarına katılan HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, 'terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de nevruz kutlamalarına katılan HDP
'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, 'terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
HDP Eskişehir
teşkilatı Kütahya
karayolu üzerindeki orman fidanlığında nevruz kutlaması etkinliği düzenledi. HDP'nin parti meclis üyesi Alper Öztürk de bir konuşma yaptı. Öztürk konuşmasının ardından alandan araçla ayrılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince durdurularak konuşması sırasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Öztürk, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
- Eskişehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:28 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı
Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu