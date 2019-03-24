Son Dakika Haberleri: Hdp'li Alper Öztürk, Eskişehir'de Gözaltına Alındı (2)

Hdp'li Alper Öztürk, Eskişehir'de Gözaltına Alındı (2)

10 dakika önce

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİEskişehir'de nevruz kutlamasının ardından HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu Üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral da 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak ifadeleri için emniyete götürüldü.

Hdp'li Alper Öztürk, Eskişehir'de Gözaltına Alındı (2), System.String[]
GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Eskişehir'de nevruz kutlamasının ardından HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu Üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral da 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak ifadeleri için emniyete götürüldü. Gözaltına alınan HDP'lilerden Rana Rende ve Mustafa Göral'ın nevruz kutlama programında sunuculuk yaptıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:00 Kaynak: DHA

Rana Rende, Eskişehir, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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