Son Dakika Haberleri: Hdp'li Ayşe Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Hdp'li Ayşe Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Hdp'li Ayşe Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası, System.String[]
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı. Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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