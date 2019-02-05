Son Dakika Haberleri: Hdp'li Başkan Adayı Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı

Hdp'li Başkan Adayı Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı

43 dakika önce

HDP'nin, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden belediye eş başkan adayı gösterdiği Narin Gezgör, seçim bürosu açılışında PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehihe konuşma yapınca gözaltına alındı.

Hdp'li Başkan Adayı Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı, System.String[]
HDP'nin, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden belediye eş başkan adayı gösterdiği Narin Gezgör, seçim bürosu açılışında PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehihe konuşma yapınca gözaltına alındı. Polis, toplanan kalabalığı da biber gazı kullanarak, dağıttı.

HDP Ceylanpınar ilçesi belediye eş başkan adayları Mehmet Ali Kahraman ve Narin Gezgör, partililer ile birlikte seçim bürosu açılışı için ilçe binasında buluştu. Buradan açılışı yapılacak seçim bürosuna yürümek isteyen grup, polisin uyarısıyla dağıldı. Kısa süre sonra seçim bürosu önünde yeniden toplandı. Burada kalabalığa bir konuşma yapan eş belediye başkan adaylarından Narin Gezgör, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecritte tutulduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis Gezgör'ü uyardı. Kalabalık karşılık verince de polis, biber gazı ile müdahale etti. Seçim bürosuna giren polis, Narin Gezgör'ü 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına aldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:21 Kaynak: DHA

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