Son Dakika Haberleri: Hdp'li Başkan Adayı ve 21 Kişiye Pkk/kck Gözaltısı

Hdp'li Başkan Adayı ve 21 Kişiye Pkk/kck Gözaltısı

44 dakika önce

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda DBP İl Eş Başkanı Ayşe Altay ve HDP Cizre Belediye Başkan Adayı Berivan Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Hdp'li Başkan Adayı ve 21 Kişiye Pkk/kck Gözaltısı, System.String[]
ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda DBP İl Eş Başkanı Ayşe Altay ve HDP Cizre Belediye Başkan Adayı Berivan Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan DBP İl Eş Başkanı Ayşe Altay ve HDP Cizre Belediye Başkan adayı Berivan Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:30 Kaynak: DHA

Şırnak, Berivan Kutlu, PKK, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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