Son Dakika Haberleri: HDP'li Başkan Ayhan Bilgen savcılıkta ifade verdi
Son Dakika Güncel Haber

HDP'li Başkan Ayhan Bilgen savcılıkta ifade verdi

46 dakika önce

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, milletvekili olmadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

HDP'li Başkan Ayhan Bilgen savcılıkta ifade verdi, System.String[]

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, milletvekili olmadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.


Başkan Bilgen, hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla ifade vermek üzere Kars Adliyesi'ne geldi.


Kars Cumhuriyet Savcılığına ifade veren Başkan Bilgen çıkışta gazetecilere açıklama yaparak, "Milletvekili olmadan önce adıma açılmış sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlarla ilgili ifadeye çağrılmıştım. Bu mesajlarla ilgili düşüncelerimi, yaklaşımımı ve bilgilerimi paylaştım. Bunun dışında bir şey yok, belediyeyle ilgili bir soruşturma süreci değil ya da başka bir şey yok. Sadece sosyal medya hesaplarımda yapılmış paylaşımlar" dedi.


Bu ifadenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mayıs ayında verdiği talimat olduğunu kaydeden Başkan Bilgen, Kayyum ile ilgili olmadığını da sözlerine ekledi.


Bilgen, "Galiba zamanlama ile ilgili bir çakışmadan kaynaklanan bir durum. Bu dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ifadeye çağrılma Mayıs ayına ait bir talep. Şimdi ifade verme imkanı bulabildik, yoksa bu dönemle veya kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.


Ayhan Bilgen ve beraberindekiler daha sonra adliye binasından ayrıldı. - KARS

Halkların Demokratik Partisi, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki gösterdi
Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladı Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:05:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Başkan Ayhan Bilgen savcılıkta ifade verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]