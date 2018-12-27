Son Dakika Haberleri: Hdp'li Başkanın Evinden Fetö Yayınları Çıktı

Hdp'li Başkanın Evinden Fetö Yayınları Çıktı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta HDP'nin Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapmaktan gözaltına alındı.

Hdp'li Başkanın Evinden Fetö Yayınları Çıktı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta HDP'nin Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapmaktan gözaltına alındı. Şüphelinin evinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayınları çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK ile ilgili propaganda soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç'in bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı ve sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni kendince aşağıladığı tespit edildi. Bunun üzerine Murat Güvenç, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, FETÖ ile bağlantısı tespit edilip KHK ile kapatılan 20 adet yayın bulundu. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu tamamlandıktan sonra Pazarcık Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Boşalan Bölgelere Suriye Güçleri Girmeli, Türkiye Suriye'den Çekilmeli Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor

Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali, Muhabiri Kahkahaya Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:33:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'li Başkanın Evinden Fetö Yayınları Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]