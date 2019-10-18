HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme (3)

'TERÖRLE BAĞLANTISI OLMAYAN PERSONELLE HAKKARİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Tutuklanan Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın yerine İçişleri Bakanlığı'nca atanan ve görevine başlayan Vali İdris Akbıyık, Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağını belirterek, "Dün itibari ile 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçları kapsamına adli ve idari soruşturmalar kapsamında Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları İçişleri Başkanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bugün itibariyle Hakkari Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildim. Hakkari Belediyesinin imkanlarını, yine Hakkari halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada Hakkari halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz. Hakkari Belediyesinin bütün kadroları, imkanları her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Hakkarililerin emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesini bizim meselemiz yapacağız. Belediyelerin temel fonksiyonu; millete hizmet etmektir. Orada yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını en hızlı bir şekilde karşılamaktır. Tahsis edilen tüm kaynakların milletin yaşam kalitesini arttırmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, sanat alanlarda kenti iddialı bir yere taşımak içim kullanılması gerekmektedir" dedi.

HAKKARİ'NIN EMRINDE OLACAĞIZ

Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediyemizin kaynakları hiç bir şekilde terör örgütlerine, işbirlikçilerine peşkeş çekilmeyecek bu konuda her türlü tedbir alınacaktır. Bugünden başlayarak Hakkari'nin her köşesine, kişisine ve meselesine bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla Hakkari halkının da desteğiyle hizmet götürmeye devam edeceğiz. Terör örgütü ile ilişkisi olmayan işine, devletine bağlı ve vatandaşına hizmet amaçlı her personelle hizmet vermeye devam edeceğiz. Onların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Terör örgütü ile ilişkili olanların gereğini hem hukuki hem idari anlamda yapacağız. Bu doğrultuda uzun yıllar terör örgütünün ihaneti ile ertelenen ve geciken bütün hizmetler, başta sayın Cumhurbaşkanımızın ve her düzeyde görevlilerimizin katkı ve desteği ile hayata geçirilecektir. Biz bu sürede Hakkari'nin emrinde olacağız. Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağız. Millete hizmet için bütün arkadaşlarımızla 24 saat esasına bağlı olarak çalışma sergileyeceğiz. Hakkarimizin huzur ve güven şehri olarak istikrarlı bir şekilde yaşayan her bireyinin başta güvenliği, sosyal anlamda kalkınmasını sağlayacak yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesine çalışılacaktır. Cumhuriyetimizin 96 .yılını kutlayacağımız şu günlerde cumhuriyetimize sahip çıkma, tek yürek, tek millet olma vaktidir. Hakkarimize sahip çıkma vaktidir. Vakit, şer odaklarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakma vaktidir. Birlik ve beraberliğimize en güçlü şekilde sahip çıkma vaktidir."

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,