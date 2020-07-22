HDP'li Batman Belediye Başkanı gözaltında - Son Dakika

hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir gözaltına alındı.
Yaklaşık 4 ay önce görevden uzaklaştırıldı; Şimdi de hakkında gözaltı kararı çıktı. Bahsi geçen isim HDP'li Batman Belediye Başkanı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, görevinden uzaklaştırılan Demir, HDP il binasından çıkarken İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan Mehmet Demir'in Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Batman'da terör soruşturması kapsamında aralarında 23 Mart'ta gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
(İHA)