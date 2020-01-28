HDP'li Batman Belediyesi'ndeki tacizci tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Batman Belediyesi'ndeki tacizci tutuklandı - Son Dakika

HDP'li Batman Belediyesi'ndeki tacizci tutuklandı

6 saat önce

HDP'li Batman Belediyesi'nde engeli kadın çalışanı sözlü ve fiziki taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

HDP'li Batman Belediyesi'ndeki tacizci tutuklandı, System.String[]

HDP'li Batman Belediyesi'nde engeli kadın çalışanı sözlü ve fiziki taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.


Edilen bilgiye göre, Batman Belediyesi'nde makine ikmal bölümünde çalışan M.Ş.K.'nın, aynı birimde çalışan engeli Z.Ç.'yi taciz ettiği iddia edildi. Kadın çalışanın Batman Cumhuriyet Başsavcılığına şikayete bulunmasının ardından M.Ş.K, gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan M.Ş.K., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Halkların Demokratik Partisi, Batman Belediyesi, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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