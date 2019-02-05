Hdp'li Belediye Başkan Adayına Terör Gözaltısı
51 dakika önce
Şanlıurfa'da HDP Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Narin Gezgör, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da HDP Ceylanpınar
Belediye Başkan Adayı Narin Gezgör, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, partisinin eski PTT
Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Gezgör, terörist elebaşı Abdullah Öcalan
ve örgüt lehine açıklamalarda bulundu.
Bunun üzerine açılışı takip eden polis ekipleri, Narin Gezgör'ü "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Gezgör, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:48 Kaynak: AA
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