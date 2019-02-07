Son Dakika Haberleri: Hdp'li Belediye Başkan Adayının Gözaltına Alınması

Hdp'li Belediye Başkan Adayının Gözaltına Alınması

1 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Narin Gezgör, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Hdp'li Belediye Başkan Adayının Gözaltına Alınması, System.String[]
Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Narin Gezgör, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Partisinin eski PTT Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt lehine açıklamalarda bulunduğu için terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Narin Gezgör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Gezgör, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Gezgör, 5 Şubat'ta terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:53 Kaynak: AA

Şanlıurfa, belediye başkan adayı, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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