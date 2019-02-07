Hdp'li Belediye Başkan Adayının Gözaltına Alınması
1 saat önce
Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Narin Gezgör, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Şanlıurfa
'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Ceylanpınar
Belediye Başkan Adayı Narin Gezgör, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Partisinin eski PTT
Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında terörist elebaşı Abdullah Öcalan
ve örgüt lehine açıklamalarda bulunduğu için terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Narin Gezgör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Gezgör, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Gezgör, 5 Şubat'ta terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:53 Kaynak: AA
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