Son Dakika Haberleri: HDP'li belediye başkan yardımcısı ve  DBP il eş başkanına terör gözaltısı
Son Dakika Güncel Haber

HDP'li belediye başkan yardımcısı ve  DBP il eş başkanına terör gözaltısı

44 dakika önce

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt'un da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkan yardımcısı ve  DBP il eş başkanına terör gözaltısı, System.String[]
MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt'un da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:31:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li belediye başkan yardımcısı ve  DBP il eş başkanına terör gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]