HDP'li belediye başkan yardımcısı ve DBP il eş başkanına terör gözaltısı
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MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt'un da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında Nusaybin
Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut
ile Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP) Mardin
İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt'un da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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