HDP'li belediye başkan yardımcısının koruması çalışanı darp etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir belediye çalışanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Ferhat Kut tarafından tehdit edilip, koruması tarafından darp edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir belediye çalışanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Ferhat Kut tarafından tehdit edilip, koruması tarafından darp edildi.



Mardin genelinde HDP'li belediye yönetici ve meclis üyelerinin kendi siyasi çizgileri doğrultusunda bir dizayn oluşturmak için kayyum döneminde işe alınan belediye çalışanlarına yönelik mobbing ve tehditleri şiddete dönüştü. İddialara göre Nusaybin Belediyesinde kayyum döneminde işe giren, Mali Hizmetler biriminde çalışırken seçim sonrası çöplerle ilgili birimde görevlendirilen Cahit Gelmediler isimli belediye çalışanı, sağlık sorunlarından dolayı çöp takside çalışamayacağı gerekçesi ile rapor aldı. 14 Haziran tarihinde rapor alan ve 5 Temmuz'da raporu bitecek olan Cahit Gelemediler, belediyede bulunan kişisel eşyalarını alıp rapor sonrası yıllık iznini kullanmak isteyince HDP'li belediye başkan yardımcısını sinirlendirdi. Yıllık izin talebinde bulunan Cahit Gelmediler, dilekçesini Personel Şubeye teslim ederek muhasebedeki eşyalarını alırken HDP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ile karşılaştı. 'Raporun devam ediyor mu?' diye soran Kut'un rapor bitimi yıllık izin vermeyeceğini ve 'Kayyum döneminde neden izin almadın?' diyerek belediye çalışanı Cahit Gelmediler'e kimseye izin vermeyeceklerini söylemesi üzerine gerilim yükseldi. Belediyede izinli birçok kişinin olduğunu ve yaşattıkları baskının hoş olmadığını söyleyen Gelmediler'i, Kut'un koruması 'Sen başkan yardımcısı ile nasıl böyle konuşursun, seninle konuşacağız' diye tehdit etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ise, "Sen görürsün, muhasebeye girmeni yasaklıyorum" dedi.



Nusaybin Belediyesinin devlet kurumu olduğunu ve devletin hiçbir kurumuna girişinin yasaklanamayacağını kaydeden Cahit Gelmediler, Kut'un koruması tarafından dışarıda darp edildiğini iddia etti. Nusaybin Polis Merkezine giderek şikayetçi olan Cahit Gelmediler aldığı darp raporu ile de yaşadığı şiddeti belgelerken, polisler yaşanan olay sonrası Ferhat Kut'un koruması Şerafettin Kut'u gözaltına alarak Nusaybin Adliyesine sevk etti.



Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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