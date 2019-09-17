HDP'li Belediye Başkanı Göksu, kardeşinin kimliği ile kaçarken yakalandı

Karayazı Belediye Başkanı tutuklandı

ERZURUM - Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Hastane de yapılan kontrolün ardından Göksu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Suçun onanmasının ardından Melike Göksu beraberindekilerle birlikte kardeşinin kimliğini alarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri takibe aldıkları Göksu ve beraberindekilerin bulunduğu 2 ayrı aracı, Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu.

Durdurulan araçlarda yapılan kontrolde Melike Göksu, kendi kimliği yerine kardeşinin kimliğini gösterdi. Göksu'nun yanı sıra 2'si Karayazı Belediye Meclis üyesi olan 6 kişiyi yakalanarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Hastane çıkışı gazetecilere tepki gösterdi

Adliye'de ki işlemleri tamamlanan Göksu, hastanede yapılan kontrol sonrasında dışarıda kendisini çeken gazetecilere tepki gösterdi. Göksu ve beraberindekiler yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu'nun tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karayazı Belediye Başkanının Yargıtay'da devam eden bir davası vardı. PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla devam eden bir yargılaması vardı ve o yargılaması kesinleşti. 7 yıl 6 ay cezaya mahkum edildi. Bu ifade bize ulaşır ulaşmaz kendisiyle ilgili yakalama emri çıkartıldı. Biz yakalamak için hareket ettiğimizde belediye başkanın ilçede olmadığını fark ettik. Yapılan çalışmalar neticesinde Jandarma Alay Komutanlığı ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı ortak çalışma neticesinde uygulama noktalarımıza yakın bir güzergahta farklı bir düzende farklı bir kimlikle, kardeşine ait olan kimlikle yakalandı. Bizim tahminlerimiz kaçma yolunda bir eylem içerisinde olabileceği yönündeydi. Şuanda gözaltında, yargılaması kesinleştiği için cezaevine sevk edilecek. Belediye kanunun 5. Maddesinde terör örgütü üyeliği ve terör örgütü ile ilgili suçlardan kesinleşmiş hüküm giymiş olan belediye başkanları ile ilgili özel düzenleme var. geçtiğimiz yıl yapılan kanun değişikliğinde orada doğrudan seçilmeye gidilmiyor. Belediye Başkanı terörle ilgili bir suçtan hüküm giydiği için ilçe belediyeleri için Valinin, büyükşehir ve il belediyeleri olsaydı İçişleri Bakanlığı'nın atamasıyla kayyum belediye başkanı görevlendirilmesi yapılacaktı. İçişleri Bakanlığı ile irtibat halindeyiz, orada bir kayyum görevlendirmesi yapacağız. Belediye başkanı herhangi bir durumdan değil terörle ilgili suçu olduğu için seçim olmayacak. Kayyum görevlendirmesi yapılacak" şeklinde konuştu.