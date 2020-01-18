HDP'li belediye başkanın

Görevden alınan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın belediyeyi haksız zarara uğratan "çöp" vurgunu yapılan incelemeler sonrası ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra göreve başlayan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın ilk işi çöp toplama ihalesi oldu. Hakkari'nin 3 yıllık çöp toplama işi, 13 milyon 368 bine adrese teslim ihaleye çıktı. Ancak terör örgütüne destekten dolayı görevden uzaklaştırılınca yerine atanan başkan vekili ihaleyi mercek altına aldı. Yapılan incelemede ihalenin adrese teslim ihale olduğu anlaşıldı ve iptal edildi. Yeni görevlendirilen belediye başkanı aynı işi 3 yıllığına 7 milyona yani daha aşağı rakamla 5 milyon 925 bin 600 liraya ihale etti.



Terör örgütüne destekten dolayı görevden uzaklaştırılan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın "Çöp Toplama İşi" üzerinden belediyeyi haksız yere zarara uğratacağı, yapılan denetimlerle belgelendi.



31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra göreve başlayan HDP'li Karaman, Hakkari sokaklarının 'Çöp Toplama İşi'ni pazarlık usulü ile aylık 284 bin 700 liraya yaptırmaya başladı. Oysa aynı iş 2016 yılında HDP'li Hakkari Belediye Başkanın yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen dönemin Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim zamanında aylık 125 bin TL karşılığında yaptırılıyordu. Yani HDP'li Karaman hiçbir gerekçe göstermeden aynı işi yüzde 228 daha fazlasına birilerine verdi. Ancak bununla da yetinmeyen HDP'li Karaman aylık fahiş fiyatlarla yaptırdığı çöp toplama işi için ihale açtırdı. Bunun üzerine Hakkari Belediyesinin çöp toplama işi için 36 aylığına (yani 3 yıllığına) 13 milyon 368 bin yaklaşık maliyetle ihaleye çıkıldı. İhale ilanda olduğu sırada HDP'li Karaman terör örgütüne destek verdiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.



Bunun üzerine yeni görevlendirilen Hakkari Belediye Başkan Vekili Vali İdris Akbıyık söz konusu ihale için hazırlanan teknik şartname ve idari şartnamenin incelenmesi talimatını verdi. Yapılan inceleme sonrası ihalenin adrese teslim ihale olduğu anlaşıldı. İhale, Kamu İhale Kurumu (KİK) ilanındayken iptal edildi. İptal edilen ihale daha sonra yeni teknik şartnameyle tekrar açıldı. Bu sefer 3 yıllık çöp toplama işi 5 milyon 925 bin 600 liraya ihale edildi. Böylece HDP'li başkan döneminde kime gideceği belli olmayan 7 milyonluk zarardan belediye kurtulmuş oldu.



Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan kayınbiraderini işe aldı



Karaman'ın öte yandan silahlı terör örgütüne üye olmak, terör amaçlı propaganda yapma ve görev yaptırmamak için direnme suçlarından farklı tarihlerde tutuklanan kayınbiraderi S.Ç'yi işe aldığı tespit edildi. S.Ç'nin ayrıca terör örgütleriyle irtibatlı olarak Öz Savunma Birliği (ÖSB) yapılanmasında faaliyet gösterdiği, terör örgütünden aldığı talimatları örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içeresinde faaliyet gösteren şahıslara ilettiği ve eylem yapmaları için maddi destekte bulunduğu öğrenildi. - ANKARA