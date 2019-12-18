HDP'li belediye başkanları adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li belediye başkanları adliyeye çıkarıldı - Son Dakika

HDP'li belediye başkanları adliyeye çıkarıldı

6 saat önce

Muş'un HDP'li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile sözde eş başkanlar, terör soruşturması kapsamında adliyeye çıkarıldı.

HDP'li belediye başkanları adliyeye çıkarıldı, System.String[]

Muş'un HDP'li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile sözde eş başkanlar, terör soruşturması kapsamında adliyeye çıkarıldı.


Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve sözde eşbaşkan Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve sözde eş başkan Muhmut Yalçın ile Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik bugün adliyeye sevk edildi.


Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. - MUŞ

Halkların Demokratik Partisi, Bulanık, Varto, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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