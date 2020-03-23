HDP'li belediye başkanlarına terör gözaltısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li belediye başkanlarına terör gözaltısı - Son Dakika

HDP'li belediye başkanlarına terör gözaltısı

6 saat önce

Diyarbakır'da HDP'li Silvan, Ergani, Eğil ve Lice belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkanlarına terör gözaltısı, System.String[]

Diyarbakır'da HDP'li Silvan, Ergani, Eğil ve Lice belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.


HDP'li Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul ile daha önce görevden alınan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Diken hakkında gözaltı kararı verildi.


Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Toprak, Kaya, Akkul ve Diken gözaltına alınırken, Mercan'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Ergani, Silvan, Eğil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:34 Kaynak: İHA

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