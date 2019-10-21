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HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu, System.String[]

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, yürütülen terör soruşturması nedeniyle sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, İçişleri Bakanlığında görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rozda Nazlıer gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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