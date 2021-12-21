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HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! - Son Dakika

HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!

21.12.2021 11:01

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Tügva İlçe Temsilciliği tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kur dediğin bugün artar yarın düşer" sözünün yer aldığı pankartın asılmasına HDP'li Silopi Belediyesi izin vermedi. Tügva üyeleri pankartı gece yarısı üst geçide astı.

Silopi Tügva İlçe Temsilciliği yaklaşık 15 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur dalgalanması için söylediği "Kur dediğin bugün artar yarın düşer" sözlerini pankart yaparak caddeye asmak istedi.

İKİNCİ DİLEKÇEYE DE OLUMSUZ YANIT VERDİLER

HDP'li Silopi Belediyesine dilekçe ile yapılan başvuruya olumsuz yanıt verilince, ikinci bir dilekçe daha yazıldı. İkinci müracaat için yaklaşık 15 gündür bekleyen grup yine olumsuz yanıt aldı.

GECE YARISI ASTILAR

Tügva Silopi ilçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu pankartı İpekyolu üzerindeki üst geçide astı. Haşimoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kurla alakalı bir sözü meydanlara taşımak istedik. Bu sebeple bir pankart hazırlayıp üst geçide asmak istedik. Silopi belediyesine iki defa müracaata bulunduk. Müracaatımız her iki defasında da ret alınca bizde 15 günlük bir süreyi bekledik. 15 günlük sürenin sonunda pankartımızı izin almaksızın asma gereğini duyduk" dedi.

İşte o pankart:

HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! Gece yarısı astılar
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Hisarcık, Silopi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! - Son Dakika
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