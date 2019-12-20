HDP'li Belediye işlerinin işkence ettiği köpek yeni yuvasına kavuştu - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde HDP'li yönetim döneminde belediyede görevli 3 personelin işkence ettiği köpek, tedavisinin ardından Bulanık Kaymakamlığı konutundaki yeni yuvasına getirildi.

1,5 ay önce belediye personellerinin işkence etmesinin ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz tarafından sahiplenilen köpeğin Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlandı.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu'un yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Vali Gündüzöz ile görüşerek "Şeker" ismi verilen köpeğe konutunda bakmak istediklerini iletti.

Kaymakam İlidi'nin sahip çıkmasının ardından ilçeye getirilen köpek, konutta yeni yuvasına yerleştirildi.

İlidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye personelince işkence edilen köpeği, Vali Gündüzöz'ün sahiplendiğini anımsattı.

Köpeğin sağlığına kavuştuğunu ifade eden İlidi, "Köpeğimiz için kaymakamlık konutunun bahçesinde kulübe yaptırdık. Mamalarını veriyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Umarım bu davranışımız tüm insanlara örnek olur. Hayvan hakları konusunda güzel bir duyarlılık oluşur. İnsanların hepsi hayvanların bir can olduğunu unutmaz. Ona göre hareket ederler." diye konuştu.