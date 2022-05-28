HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor

28.05.2022 11:02

HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor HDP'li belediyenin Diyarbakır'da mağdur ettiği, T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİTHAKDER), kayyumların sorunu çözmek yerine mağduriyetlerini devam ettirdiğini dile getirdi.

HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor

DİYARBAKIR - HDP'li belediyenin Diyarbakır'da mağdur ettiği, T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİTHAKDER), kayyumların sorunu çözmek yerine mağduriyetlerini devam ettirdiğini dile getirdi.

HDP'li belediyenin mağdur ettiği DİTHAKDER, T plaklarıyla ilgili açıklama yaptı. DİTHAKDER Başkanı Ahmet Arslan ve taksicilerin katıldığı açıklamada Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Nadiroğlu,12 yıldır mağduriyet yaşadıklarını söyledi. 2010 yılında dönemin HDP'li belediye başkanı Osman Baydemir'in mağdur ettiği 914 hak sahibi kayyumların çözüm odaklı projeleri tamamlayarak durak ve taksi ihtiyaç listesi hazırlanmasına rağmen görevden alınmasına 3 gün kala eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ihtiyaç olmadığını gerekçe göstererek taksi plakalarının çıkartılmayacağını ve taleplerin iptal edildiğini açıklayarak HDP'li belediyenin mağduriyetini devam ettirdi. Kendi haklarını ihale yoluyla satmaya çalışıldığını ve açtıkları dava ile ihalenin iptal edildiğini kaydeden Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Nadiroğlu, kendi haklarını istediklerini kaydederek çözüm için yetkililere seslendiklerini söyledi. Nadiroğlu, "2010 yılında HDP'li belediye başkanı Osman Baydemir tarafından 914 plakamız alacakları UKOME kararı ile tamamıyla fes edilecekti, yaptığımız hukuki mücadele sonucu karar iptal edilerek alınan bir diğer karar ile şehrin büyümesine karşı peyder pey ticari plakaların verilerek sisteme dahil edileceğini kararını aldılar. 12 yıldır belediyenin almış olduğu UKOME kararı ile Diyarbakır'ın gelişimine ve nüfus artışına paralel olarak çıkarılması gereken plakalar verilmedi, çelişkili kararlar alınarak hepimiz tarafından bilinmektedir. 12 yıl sonra ilk alınan kararda 190 tane ticari taksi plakalarına ihtiyaçları olduğunu ve almış oldukları ikinci bir kararda da bu ihtiyacın olmadığını söylemekteler. Plan projelerin yapılması durak yerlerinin belirlenmesine rağmen alınan ikinci karar şehrin ticari taksiye ihtiyaçlarının olmadığını söylemlerini kabul etmiyoruz. Mademki ihtiyaç yok, ilçelere ihale yoluyla satılan taksiciler şehir merkezinde çalışmalarına neden müdahale etmiyorlar" dedi.

DİTHAKDER Başkanı Ahmet Arslan, "Bir kararla alınan bin 147 araçtan bizi koparıp askıya alınmamız ihanettir. Çocuklarımızın rızkının yolları dönemin belediye başkanı Osman Baydemir kapatmıştı, gelen kayyumlar da aynısını devam ettirdi" diye konuştu.

HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor
HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor
HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor
HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor

YORUMLAR
500
Zeytinburnu Belediyesinin Bilecik'e kültür gezileri devam ediyor Zeytinburnu Belediyesinin Bilecik'e kültür gezileri devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 11:44:15. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li belediye mağduriyeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement