HDP'li belediye sahabe ismini taşıyan caddeye, terör suçlusunun adını verdi
3 saat önce
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan İyaz bin Ganem'in ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, Silvan
yolu üzerinde bulunan İyaz bin Ganem'in ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı aldı.
İçişleri Bakanlığınca kayyum atandığı dönemde, Sur
ilçesinde açılan bir caddeye İslam komutanı İyaz bin Ganem'in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP'li başkana geçti. HDP'li belediye yönetimince 19 Haziran'da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem'in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı. - DİYARBAKIR
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