Son Dakika Haberleri: HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası
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HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası

10 dakika önce

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddia edildi.

HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası, System.String[]
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddia edildi.
Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DİSKİ'ye ait kamyon ve iş makinelerinin, biyolojik arıtma tesisinden çıkan atığı Karabaş Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine izinsiz boşalttığı, bazı görevlilerin bu atıkları depolayıp üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, bölgede tedbir alarak sahadaki çalışmayı durdurdu.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce analiz edilmek üzere bölgeden numune alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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