HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası
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HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:14 Kaynak: AA
HDP'li Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddia edildi. Sur
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, DİSKİ'ye ait kamyon ve iş makinelerinin, biyolojik arıtma tesisinden çıkan atığı Karabaş Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine izinsiz boşalttığı, bazı görevlilerin bu atıkları depolayıp üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, bölgede tedbir alarak sahadaki çalışmayı durdurdu.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce analiz edilmek üzere bölgeden numune alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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