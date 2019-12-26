HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Son Dakika

HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

6 saat önce

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.

Merkez Gökçebağ beldesindeki Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında, toprak yüzeyde patlamamış halde mühimmat bulunduğuna ilişkin bilginin iletilmesi üzerine olay yerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geldi.

Jandarma yaptığı incelemede, bulunan mühimmatın 81 mm çapında havan mermisi olduğunu tespit etti.

Daha sonra mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

Halkların Demokratik Partisi, Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu
Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:21 Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
18:20 2020 asgari ücret 2 bin 324 lira olarak açıklandı - Son Dakika
18:20 İstanbul'da 21 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
18:20 TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı - Son Dakika
18:20 Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]