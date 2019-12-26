HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Son Dakika

HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

6 saat önce

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.

HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu, System.String[]

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.

Merkez Gökçebağ beldesindeki Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında, toprak yüzeyde patlamamış halde mühimmat bulunduğuna ilişkin bilginin iletilmesi üzerine, olay yerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geldi.

Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, bulunan mühimmatın 81 mm çapında havan mermisi olduğunu tespit etti.

Daha sonra mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Siirt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayvan barınağının, güvenlik güçlerinin eğitim gördüğü atış poligonuna bitişik bulunduğu belirtildi.

Hayvan barınağı alanında toprak üstünde paslanmış bir askeri mühimmatın olduğunu fark eden belediye personelinin, durumu Siirt Emniyet Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma Komutanlığına ilettiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvan barınağına gelen konunun uzman ekipleri gerekli tutanaklarını tutarak mühimmatı imha etmişlerdir. Söz konusu olayın üzerinden 8 gün geçtikten sonra bugün itibarıyla bazı internet sitelerinde konuya ilişkin çıkan haberler üzerine Siirt Belediyesi olarak kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur."

Halkların Demokratik Partisi, Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu
Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:40 TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika
23:40 Pensilvanya'da Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödedi - Son Dakika
23:39 Küçükçekmece'de silahlı kavga 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:39 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi 32 yaralı - Son Dakika
23:31 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:42:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]