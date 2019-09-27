HDP'li belediyenin iptal ettiği ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmet vermeye başladı

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesinin anaokulu öğrencileri için tahsis ettiği ücretsiz anaokulu servisi daha önceki yönetim olan HDP tarafından iptal edilmişti, 12 Eylül 2019 tarihinde göreve başlayan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatıyla ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmet vermeye başladı.



Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet halka en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını söyledi. Gözlet, "Daha önceki yönetim tarafından iptal edilen ücretsiz anaokulu servis aracımızı ivedi bir şekilde yeniden hizmete sunduk. Kulp ilçesinde yaşayan anaokulu çağındaki bütün çocuklarımızın ana okullarına rahat ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz servis hizmetini yeniden hayata geçirdik. Anaokulu öğrencileri, görevli personellerimiz tarafından güvenli bir şekilde evden alınıp okula, okuldan alınıp evlerine bırakılmaktadır. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.



Kulp Belediyesine bağlı ücretsiz ana okul servis aracı her gün 90 anaokulu öğrencisinin ulaşımını sağlıyor. Ücretsiz anaokulu servis aracında bir şoför ve çocuklara yardımcı olması için bir hostes çalışıyor. Veliler bu çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kulp Belediyesine teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR