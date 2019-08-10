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HDP'li belediyenin işten çıkardığı işçiler

57 dakika önce

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, HDP'li Silopi Belediyesi'nce işten çıkarılan işçilerin yanında olduklarını söyledi.

HDP'li belediyenin işten çıkardığı işçiler, System.String[]
AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, HDP'li Silopi Belediyesi'nce işten çıkarılan işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Erkan, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı Cizre, Silopi ve İdil ilçe başkanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerince Şırnak ve ilçelerine önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi.
Silopi Belediyesi tarafından 20'ye yakın işçi nin haksız yere işten çıkarılmasına işaret eden Erkan, "Bu işçilerin terör ile bir bağlantıları varsa ya da yolsuzlukları varsa tabi ki gereğinin yapılmasını biz de isteriz. Ancak sadece kayyum tarafından işe alındığı için işten çıkarılıyorsa kimse kusura bakmasın ama biz bu işçilerimizin sonunda kadar yanlarındayız ve desteğimiz her zaman olacaktır." dedi.
Törende AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven görevini Mehmet Akif Özalp'e, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, Rana Tellioğlu'na ve AK Parti İdİl ilçe Başkanı Mehmet Emin Bozkurt ise görevini Murat Ay'a devir etti.
Törene AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik de katıldı.
Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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