Son Dakika Haberleri: HDP'li belediyenin işten çıkardığı işçilerden eylem
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HDP'li belediyenin işten çıkardığı işçilerden eylem

34 dakika önce

HDP'li Silopi Belediyesinde işten çıkarılan 20 işçi, eylem başlattı.

HDP'li belediyenin işten çıkardığı işçilerden eylem, System.String[]
HDP'li Silopi Belediyesinde işten çıkarılan 20 işçi, eylem başlattı.
Silopi Belediyesinde çalışan 20 işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Bunun üzerine işçiler belediye araçlarının park edildiği Dicle Mahallesi'ndeki garajın giriş ve çıkışını kapattı.
İşçiler adına gazetecilere açıklama yapan Mustafa Başak, dün itibarıyla 20 çalışanın haksız yere işten atıldığını belirterek, "Hiçbir gerekçe göstermeden işten atarak bizi ve ailelerimizi mağdur ettiler. Tek suçumuz kayyum döneminde işe alınmak mıdır? Hükümetimizden destek bekliyoruz. Biz haksızlığa ve zulme karşıyız. Kararın geri alınması için eylem başlattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. " dedi.
Halkların Demokratik Partisi, Silopi, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:38 Kaynak: AA
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