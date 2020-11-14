HDP'li belediyenin yapımını engellemeye çalıştığı camiler gelecek yıl ibadete açılıyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde dönemin HDP'li Büyükşehir Belediyesince engellenmeye çalışılan ancak yapılan itiraz sonucu yapımlarına yeniden başlanan 5 caminin inşaatında sona gelindi.

Dönemin HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için alınan meclis kararının ardından Diyarbakır Valiliğinin itirazıyla kararın yürütmesinin durdurulmasıyla yeniden yapımlarına başlanan camilerin önümüzdeki yıl hizmete girmesi bekleniyor.

İnşaatı süren bazı camilerin vatandaşların talebi üzerine biten bölümlerinde ibadet yapılıyor.

"Ezansız, camisiz olan mahalle sakinleri büyük sıkıntı yaşamıştı"

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu İbrahim Gökdemir, AA muhabirine, birçok medeniyete beşiklik yapan Diyarbakır'ın farklı medeniyetleri ve inançları barındırdığı için dünyadaki nadir şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın inşa sürecinde tıpkı Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'te olduğu gibi cami merkezli inşa edildiğini belirten Gökdemir, bu anlamda Sur ilçesinin Türkiye'nin en çok caminin inşa edildiği yerlerden biri olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'ın en modern ilçelerinden biri olan Kayapınar ilçesinde geçen yıllarda cami ile ilgili sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Gökdemir, ilçenin HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir döneminde imara açıldığını, imar planında camilere yer verilmediğini savundu.

İmar kanununa göre bir yerin inşa edilirken yeşil alanı, sağlık kuruluşu, eğitim kuruluşu ve yürüme mesafesinde olan 500 metrede bir caminin imarda yer verilmesi gerektiğini ifade eder Gökdemir, şöyle dedi:

"Ama zamanın HDP'li belediyesi ideolojik belediyecilikle cami düşmanlığı yapmıştı. Tüm kurumlar itiraz etmişlerdi ve sağlık, eğitim ve park bahçelerde tüm kurumlara uygun olarak inşa çalışması yapılmıştı. Fakat HDP'den milletvekili olan zamanın müftüsü, camilerin olmayışından dolayı belediyeye, imara itiraz etmemişti. Adeta ihanet içerideydi ancak biz o zaman farkına varmamıştık. HDP'nin müftüsü camilerin olmamasına itiraz etmemiş, bilakis yardım etmiş, desteklemişti. Ezansız, camisiz, mihrapsız, minbersiz olan mahalle sakinleri büyük sıkıntı yaşamıştı."

O süreçlerde ezan okunmadığı için vatandaşların namaz kılma noktasında büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Gökdemir, vatandaşların cuma namazı için yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki camilere gitmek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Belediyeye halkın büyük tepkisinin olduğunu anlatan Gökdemir, sivil toplum kuruluşu olarak bunun bir an önce düzeltilmesi için çağrıda bulunmalarına rağmen belediyenin çağrılarına cevap vermediğini anlattı.

Gökdemir, "Zamanın kayyumu olan vali bu bölgede ihtiyaca binaen camiler için imar ruhsatı verdi. Temeli atılan caminin HDP'li belediye tarafından inşaatı durduruldu. Fakat halk galeyana geldi, camisine sahip çıktı ve inşa etti. caminin inşası devam ediyor. Halkımızın camilerine sahip çıkmasını ve tamamlanması için destek vermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Camilerimizin yapımı için herkesten destek bekliyoruz"

Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği Başkanı Mehmet Sezai Saylık, HDP'li belediyenin meclis kararıyla cami alanının yeşil alan olarak değiştirildiğini, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisiyle geri adım atıldığını, Valiliğin de kararı durdurduğunu anımsattı.

Vatandaşların cami yapımını engelleme kararını kabul etmediğini aktaran Saylık, "Bu camilere halk sahip çıktı. Daha önce HDP engel çıkarmıştı ancak vatandaşlar tepki gösterdi. Kayapınar nüfusu 400 bine yakın ve bu nüfusa göre cami ihtiyacı çok fazla. Camilerimizin yapımı için herkesten destek bekliyoruz. Alt katta geçici olarak mescit yaptık. Namazlarımızı orada kılıyoruz. Bir an önce üst katının da bitmesi için destek bekliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan 64 yaşındaki Mensur Erdoğan ise daha önce ikamet ettiği mahallede caminin bulunmadığından ibadet için çok zorlandıklarını dile getirdi.

"Çok şükür cami yapılıyor. İnşaatı süren caminin bazı bölümlerinde ibadet yapabiliyoruz. Evime yakın rahatça gelip namazımızı kılıyoruz. Eskiden namaz için kilometrelerce uzaktaki Hazreti Ali Camisine gidiyordum. Çok şükür burası evimizin önü, yaşlı, genç gelip burada namazımızı kılıp sohbetimizi yapıp evimize gidiyoruz. Çok şükür gönlümüz rahat." diyen Erdoğan, geçen yıl cami inşaatın durdurulmasına çok üzüldüklerini söyledi.

Erdoğan, "İncindik, üzüntüden yatamıyorduk. Çok şükür Müslümanız, bunun karşısında durulmaması gerekirdi, nasıl camiye karşı durulur? Onların da camiye destek vermeleri gerekirdi. Onlar yanlış yaptı ama herhalde pişman oldular." dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan imar planında cami inşaatı için belirlenmişti. Ancak, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran'da belediye meclisi kararı alınmıştı.

Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, imar planındaki sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eş değer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği vurgulanarak, meclis kararı ile imar planı değişikliğine gidilerek dini tesis alanının kaldırılması karşısında aynı bölgede eş değer yeni bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılmamış olmasının, verilen kararın kanuna aykırılığını ortaya koyduğu belirtilmişti.

Yürütmenin durdurulması kararının ardından camilerin yapımına başlanmıştı.